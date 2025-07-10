Währungen / ANGH
ANGH: Anghami Inc
2.90 USD 0.24 (7.64%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANGH hat sich für heute um -7.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.90 bis zu einem Hoch von 3.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anghami Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ANGH News
Tagesspanne
2.90 3.11
Jahresspanne
0.25 3.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.14
- Eröffnung
- 3.11
- Bid
- 2.90
- Ask
- 3.20
- Tief
- 2.90
- Hoch
- 3.11
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -7.64%
- Monatsänderung
- -7.64%
- 6-Monatsänderung
- 314.29%
- Jahresänderung
- 241.18%
