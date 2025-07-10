Moedas / ANGH
ANGH: Anghami Inc
3.14 USD 0.10 (3.09%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANGH para hoje mudou para -3.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.14 e o mais alto foi 3.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Anghami Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ANGH Notícias
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Anghami to implement 1-for-10 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- Anghami stock falls after announcing 1-for-10 reverse split
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 22
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 16
Faixa diária
3.14 3.17
Faixa anual
0.25 3.53
- Fechamento anterior
- 3.24
- Open
- 3.16
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Low
- 3.14
- High
- 3.17
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -3.09%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 348.57%
- Mudança anual
- 269.41%
