ANGH: Anghami Inc
3.14 USD 0.10 (3.09%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANGHの今日の為替レートは、-3.09%変化しました。日中、通貨は1あたり3.14の安値と3.17の高値で取引されました。
Anghami Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ANGH News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Anghami to implement 1-for-10 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- Anghami stock falls after announcing 1-for-10 reverse split
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 22
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 16
1日のレンジ
3.14 3.17
1年のレンジ
0.25 3.53
- 以前の終値
- 3.24
- 始値
- 3.16
- 買値
- 3.14
- 買値
- 3.44
- 安値
- 3.14
- 高値
- 3.17
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -3.09%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 348.57%
- 1年の変化
- 269.41%
