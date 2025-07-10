통화 / ANGH
ANGH: Anghami Inc
3.10 USD 0.04 (1.27%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANGH 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.90이고 고가는 3.17이었습니다.
Anghami Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGH News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Anghami to implement 1-for-10 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- Anghami stock falls after announcing 1-for-10 reverse split
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 22
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 16
일일 변동 비율
2.90 3.17
년간 변동
0.25 3.53
- 이전 종가
- 3.14
- 시가
- 3.11
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- 저가
- 2.90
- 고가
- 3.17
- 볼륨
- 41
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- -1.27%
- 6개월 변동
- 342.86%
- 년간 변동율
- 264.71%
20 9월, 토요일