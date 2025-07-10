Devises / ANGH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ANGH: Anghami Inc
3.10 USD 0.04 (1.27%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ANGH a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.90 et à un maximum de 3.17.
Suivez la dynamique Anghami Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGH Nouvelles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Anghami to implement 1-for-10 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- Anghami stock falls after announcing 1-for-10 reverse split
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 22
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 16
Range quotidien
2.90 3.17
Range Annuel
0.25 3.53
- Clôture Précédente
- 3.14
- Ouverture
- 3.11
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Plus Bas
- 2.90
- Plus Haut
- 3.17
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- -1.27%
- Changement Mensuel
- -1.27%
- Changement à 6 Mois
- 342.86%
- Changement Annuel
- 264.71%
20 septembre, samedi