Valute / ANGH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ANGH: Anghami Inc
3.10 USD 0.04 (1.27%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANGH ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.90 e ad un massimo di 3.17.
Segui le dinamiche di Anghami Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGH News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Anghami to implement 1-for-10 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- Anghami stock falls after announcing 1-for-10 reverse split
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 22
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 16
Intervallo Giornaliero
2.90 3.17
Intervallo Annuale
0.25 3.53
- Chiusura Precedente
- 3.14
- Apertura
- 3.11
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Minimo
- 2.90
- Massimo
- 3.17
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- -1.27%
- Variazione Semestrale
- 342.86%
- Variazione Annuale
- 264.71%
21 settembre, domenica