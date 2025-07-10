QuotazioniSezioni
ANGH: Anghami Inc

3.10 USD 0.04 (1.27%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANGH ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.90 e ad un massimo di 3.17.

Segui le dinamiche di Anghami Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.90 3.17
Intervallo Annuale
0.25 3.53
Chiusura Precedente
3.14
Apertura
3.11
Bid
3.10
Ask
3.40
Minimo
2.90
Massimo
3.17
Volume
41
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
-1.27%
Variazione Semestrale
342.86%
Variazione Annuale
264.71%
21 settembre, domenica