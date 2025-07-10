Валюты / ANGH
ANGH: Anghami Inc
3.21 USD 0.03 (0.93%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANGH за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.15, а максимальная — 3.38.
Следите за динамикой Anghami Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.15 3.38
Годовой диапазон
0.25 3.53
- Предыдущее закрытие
- 3.24
- Open
- 3.38
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Low
- 3.15
- High
- 3.38
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- 358.57%
- Годовое изменение
- 277.65%
