FiyatlarBölümler
Dövizler / AMZA
Geri dön - Hisse senetleri

AMZA: InfraCap MLP ETF

40.75 USD 1.08 (2.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMZA fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.71 ve Yüksek fiyatı olarak 41.56 aralığında işlem gördü.

InfraCap MLP ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMZA haberleri

Günlük aralık
40.71 41.56
Yıllık aralık
37.18 48.97
Önceki kapanış
41.83
Açılış
41.52
Satış
40.75
Alış
41.05
Düşük
40.71
Yüksek
41.56
Hacim
147
Günlük değişim
-2.58%
Aylık değişim
-5.01%
6 aylık değişim
-13.46%
Yıllık değişim
1.22%
21 Eylül, Pazar