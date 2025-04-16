Moedas / AMZA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMZA: InfraCap MLP ETF
41.83 USD 0.05 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMZA para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.54 e o mais alto foi 41.92.
Veja a dinâmica do par de moedas InfraCap MLP ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMZA Notícias
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Waiting On Tech Earnings, Don't Overplay Market Seasonality
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- It's July 1 And U.S. Liquids Pipelines Are Raising Rates
- AMZA ETF: Maximizing Income-First Exposure To MLPs
- Infrastructure Capital Announces a Quarterly Dividend Increase
- Why Lower Inflation Won't Rain On MLP/Midstream’s Parade
- Midstream And MLP Valuations Compelling Vs. History
- Calling On U.S. Oil In Turbulent Times
- MLP Liquidity Vs. Other Infrastructure Alternatives
- What 2022 Taught Us About MLPs As An Inflation Hedge
- Midstream And MLP Insights: Natural Gas, The Fuel Behind Midstream Resilience In 2025
- How To Get MLP Exposure Without A K-1 Or UBTI
- MLP Risk And Return Vs. Other Energy Assets
- Addressing Key Advisor Questions On Midstream/MLPs
- Midstream Growth Outlook: Increasing Natural Gas Demand
- Midstream Fundamentals Vs. Tariffs And Market Turmoil
- Midstream/MLPs 2024 Leverage Ratios On Target
Faixa diária
41.54 41.92
Faixa anual
37.18 48.97
- Fechamento anterior
- 41.78
- Open
- 41.65
- Bid
- 41.83
- Ask
- 42.13
- Low
- 41.54
- High
- 41.92
- Volume
- 94
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- -2.49%
- Mudança de 6 meses
- -11.17%
- Mudança anual
- 3.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh