Валюты / AMZA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AMZA: InfraCap MLP ETF
41.65 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMZA за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.51, а максимальная — 41.80.
Следите за динамикой InfraCap MLP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AMZA
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Waiting On Tech Earnings, Don't Overplay Market Seasonality
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- It's July 1 And U.S. Liquids Pipelines Are Raising Rates
- AMZA ETF: Maximizing Income-First Exposure To MLPs
- Infrastructure Capital Announces a Quarterly Dividend Increase
- Why Lower Inflation Won't Rain On MLP/Midstream’s Parade
- Midstream And MLP Valuations Compelling Vs. History
- Calling On U.S. Oil In Turbulent Times
- MLP Liquidity Vs. Other Infrastructure Alternatives
- What 2022 Taught Us About MLPs As An Inflation Hedge
- Midstream And MLP Insights: Natural Gas, The Fuel Behind Midstream Resilience In 2025
- How To Get MLP Exposure Without A K-1 Or UBTI
- MLP Risk And Return Vs. Other Energy Assets
- Addressing Key Advisor Questions On Midstream/MLPs
- Midstream Growth Outlook: Increasing Natural Gas Demand
- Midstream Fundamentals Vs. Tariffs And Market Turmoil
- Midstream/MLPs 2024 Leverage Ratios On Target
Дневной диапазон
41.51 41.80
Годовой диапазон
37.18 48.97
- Предыдущее закрытие
- 41.61
- Open
- 41.51
- Bid
- 41.65
- Ask
- 41.95
- Low
- 41.51
- High
- 41.80
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -2.91%
- 6-месячное изменение
- -11.55%
- Годовое изменение
- 3.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.