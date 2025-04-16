Devises / AMZA
AMZA: InfraCap MLP ETF
40.75 USD 1.08 (2.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMZA a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.71 et à un maximum de 41.56.
Suivez la dynamique InfraCap MLP ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
40.71 41.56
Range Annuel
37.18 48.97
- Clôture Précédente
- 41.83
- Ouverture
- 41.52
- Bid
- 40.75
- Ask
- 41.05
- Plus Bas
- 40.71
- Plus Haut
- 41.56
- Volume
- 147
- Changement quotidien
- -2.58%
- Changement Mensuel
- -5.01%
- Changement à 6 Mois
- -13.46%
- Changement Annuel
- 1.22%
20 septembre, samedi