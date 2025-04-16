Währungen / AMZA
AMZA: InfraCap MLP ETF
40.75 USD 1.08 (2.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMZA hat sich für heute um -2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.71 bis zu einem Hoch von 41.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die InfraCap MLP ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMZA News
Tagesspanne
40.71 41.56
Jahresspanne
37.18 48.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.83
- Eröffnung
- 41.52
- Bid
- 40.75
- Ask
- 41.05
- Tief
- 40.71
- Hoch
- 41.56
- Volumen
- 147
- Tagesänderung
- -2.58%
- Monatsänderung
- -5.01%
- 6-Monatsänderung
- -13.46%
- Jahresänderung
- 1.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K