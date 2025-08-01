Dövizler / AMH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AMH: American Homes 4 Rent of Beneficial Interest
33.42 USD 0.06 (0.18%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMH fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.21 ve Yüksek fiyatı olarak 33.64 aralığında işlem gördü.
American Homes 4 Rent of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMH haberleri
- Why Over 40% Of My Dividend Portfolio Is In This One Sector
- Zacks Industry Outlook Highlights Equity Residential, UDR and American Homes 4 Rent
- 3 Residential REITs to Consider Despite Current Market Challenges
- Goldman Sachs, kira piyasası endişeleriyle American Homes 4 Rent hissesini düşürdü
- Goldman Sachs downgrades American Homes 4 Rent stock on rental market concerns
- Goldman Sachs, zayıf kira artışı beklentisiyle Camden Property Trust hissesini Sat’a düşürdü
- Goldman Sachs downgrades Camden Property Trust stock rating to Sell on weak rent growth outlook
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- SAFE vs. AMH: Which Stock Is the Better Value Option?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on American Homes 4 Rent stock
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Mizuho lowers American Homes 4 Rent stock price target on property tax outlook
- Mizuho lowers Invitation Homes stock price target on growth outlook
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- Behind The (Revised) Curve
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- American Homes 4 Rent (AMH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- American Homes 4 Rent (AMH) Q2 Up 8%
Günlük aralık
33.21 33.64
Yıllık aralık
31.68 39.50
- Önceki kapanış
- 33.36
- Açılış
- 33.25
- Satış
- 33.42
- Alış
- 33.72
- Düşük
- 33.21
- Yüksek
- 33.64
- Hacim
- 3.290 K
- Günlük değişim
- 0.18%
- Aylık değişim
- -6.02%
- 6 aylık değişim
- -11.96%
- Yıllık değişim
- -13.26%
21 Eylül, Pazar