AMH: American Homes 4 Rent of Beneficial Interest
33.33 USD 0.11 (0.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMH за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.20, а максимальная — 33.66.
Следите за динамикой American Homes 4 Rent of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
33.20 33.66
Годовой диапазон
31.68 39.50
- Предыдущее закрытие
- 33.44
- Open
- 33.50
- Bid
- 33.33
- Ask
- 33.63
- Low
- 33.20
- High
- 33.66
- Объем
- 4.834 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -6.27%
- 6-месячное изменение
- -12.20%
- Годовое изменение
- -13.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.