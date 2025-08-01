Divisas / AMH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AMH: American Homes 4 Rent of Beneficial Interest
33.31 USD 0.02 (0.06%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMH de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.19, mientras que el máximo ha alcanzado 33.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Homes 4 Rent of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMH News
- 3 Residential REITs to Consider Despite Current Market Challenges
- Goldman Sachs degrada acciones de American Homes 4 Rent por preocupaciones del mercado
- Goldman Sachs rebaja la calificación de American Homes 4 Rent por preocupaciones del mercado de alquiler
- Goldman Sachs downgrades American Homes 4 Rent stock on rental market concerns
- Goldman Sachs rebaja la calificación de las acciones de Camden Property Trust a Vender debido a débiles perspectivas de crecimiento de alquileres
- Goldman Sachs rebaja calificación de Camden Property Trust a Vender por débil panorama
- Goldman Sachs downgrades Camden Property Trust stock rating to Sell on weak rent growth outlook
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- SAFE vs. AMH: Which Stock Is the Better Value Option?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on American Homes 4 Rent stock
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Mizuho lowers American Homes 4 Rent stock price target on property tax outlook
- Mizuho lowers Invitation Homes stock price target on growth outlook
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- Behind The (Revised) Curve
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- American Homes 4 Rent (AMH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- American Homes 4 Rent (AMH) Q2 Up 8%
Rango diario
33.19 33.79
Rango anual
31.68 39.50
- Cierres anteriores
- 33.33
- Open
- 33.25
- Bid
- 33.31
- Ask
- 33.61
- Low
- 33.19
- High
- 33.79
- Volumen
- 5.437 K
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- -6.33%
- Cambio a 6 meses
- -12.25%
- Cambio anual
- -13.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B