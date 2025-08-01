Valute / AMH
AMH: American Homes 4 Rent of Beneficial Interest
33.28 USD 0.14 (0.42%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMH ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.08 e ad un massimo di 33.40.
Segui le dinamiche di American Homes 4 Rent of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AMH News
Intervallo Giornaliero
33.08 33.40
Intervallo Annuale
31.68 39.50
- Chiusura Precedente
- 33.42
- Apertura
- 33.18
- Bid
- 33.28
- Ask
- 33.58
- Minimo
- 33.08
- Massimo
- 33.40
- Volume
- 2.622 K
- Variazione giornaliera
- -0.42%
- Variazione Mensile
- -6.41%
- Variazione Semestrale
- -12.33%
- Variazione Annuale
- -13.63%