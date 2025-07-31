货币 / AMH
AMH: American Homes 4 Rent of Beneficial Interest
33.34 USD 0.01 (0.03%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMH汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点33.19和高点33.47进行交易。
关注American Homes 4 Rent of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMH新闻
- 高盛因租赁市场担忧将American Homes 4 Rent股票评级下调
- Goldman Sachs downgrades American Homes 4 Rent stock on rental market concerns
- 高盛下调Camden Property Trust股票评级至卖出，因租金增长前景疲软
- Goldman Sachs downgrades Camden Property Trust stock rating to Sell on weak rent growth outlook
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- SAFE vs. AMH: Which Stock Is the Better Value Option?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on American Homes 4 Rent stock
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Mizuho lowers American Homes 4 Rent stock price target on property tax outlook
- Mizuho lowers Invitation Homes stock price target on growth outlook
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- Behind The (Revised) Curve
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- American Homes 4 Rent (AMH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- American Homes 4 Rent (AMH) Q2 Up 8%
- Earnings call transcript: American Homes 4 Rent beats Q2 2025 expectations
- American Homes 4 Rent (AMH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- American Homes 4 Rent (AMH) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
日范围
33.19 33.47
年范围
31.68 39.50
- 前一天收盘价
- 33.33
- 开盘价
- 33.25
- 卖价
- 33.34
- 买价
- 33.64
- 最低价
- 33.19
- 最高价
- 33.47
- 交易量
- 318
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- -6.24%
- 6个月变化
- -12.17%
- 年变化
- -13.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值