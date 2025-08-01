Währungen / AMH
AMH: American Homes 4 Rent of Beneficial Interest
33.36 USD 0.05 (0.15%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMH hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.10 bis zu einem Hoch von 33.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Homes 4 Rent of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
33.10 33.50
Jahresspanne
31.68 39.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.31
- Eröffnung
- 33.15
- Bid
- 33.36
- Ask
- 33.66
- Tief
- 33.10
- Hoch
- 33.50
- Volumen
- 3.128 K
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- -6.19%
- 6-Monatsänderung
- -12.12%
- Jahresänderung
- -13.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K