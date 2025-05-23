FiyatlarBölümler
Dövizler / ALBT
Geri dön - Hisse senetleri

ALBT: Avalon GloboCare Corp

2.69 USD 0.03 (1.10%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALBT fiyatı bugün -1.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.63 ve Yüksek fiyatı olarak 2.77 aralığında işlem gördü.

Avalon GloboCare Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALBT haberleri

Günlük aralık
2.63 2.77
Yıllık aralık
1.87 11.67
Önceki kapanış
2.72
Açılış
2.70
Satış
2.69
Alış
2.99
Düşük
2.63
Yüksek
2.77
Hacim
146
Günlük değişim
-1.10%
Aylık değişim
36.55%
6 aylık değişim
-46.09%
Yıllık değişim
-14.60%
21 Eylül, Pazar