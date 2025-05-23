Dövizler / ALBT
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.69 USD 0.03 (1.10%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALBT fiyatı bugün -1.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.63 ve Yüksek fiyatı olarak 2.77 aralığında işlem gördü.
Avalon GloboCare Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALBT haberleri
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
Günlük aralık
2.63 2.77
Yıllık aralık
1.87 11.67
- Önceki kapanış
- 2.72
- Açılış
- 2.70
- Satış
- 2.69
- Alış
- 2.99
- Düşük
- 2.63
- Yüksek
- 2.77
- Hacim
- 146
- Günlük değişim
- -1.10%
- Aylık değişim
- 36.55%
- 6 aylık değişim
- -46.09%
- Yıllık değişim
- -14.60%
21 Eylül, Pazar