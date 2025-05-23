Devises / ALBT
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.69 USD 0.03 (1.10%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALBT a changé de -1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.63 et à un maximum de 2.77.
Suivez la dynamique Avalon GloboCare Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALBT Nouvelles
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
Range quotidien
2.63 2.77
Range Annuel
1.87 11.67
- Clôture Précédente
- 2.72
- Ouverture
- 2.70
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Plus Bas
- 2.63
- Plus Haut
- 2.77
- Volume
- 146
- Changement quotidien
- -1.10%
- Changement Mensuel
- 36.55%
- Changement à 6 Mois
- -46.09%
- Changement Annuel
- -14.60%
20 septembre, samedi