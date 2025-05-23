Valute / ALBT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.69 USD 0.03 (1.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALBT ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.63 e ad un massimo di 2.77.
Segui le dinamiche di Avalon GloboCare Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALBT News
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
Intervallo Giornaliero
2.63 2.77
Intervallo Annuale
1.87 11.67
- Chiusura Precedente
- 2.72
- Apertura
- 2.70
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Minimo
- 2.63
- Massimo
- 2.77
- Volume
- 146
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- 36.55%
- Variazione Semestrale
- -46.09%
- Variazione Annuale
- -14.60%
21 settembre, domenica