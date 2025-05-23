Divisas / ALBT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.61 USD 0.09 (3.33%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALBT de hoy ha cambiado un -3.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.61, mientras que el máximo ha alcanzado 2.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avalon GloboCare Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALBT News
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
Rango diario
2.61 2.79
Rango anual
1.87 11.67
- Cierres anteriores
- 2.70
- Open
- 2.67
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.61
- High
- 2.79
- Volumen
- 107
- Cambio diario
- -3.33%
- Cambio mensual
- 32.49%
- Cambio a 6 meses
- -47.70%
- Cambio anual
- -17.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B