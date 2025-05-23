통화 / ALBT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.69 USD 0.03 (1.10%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALBT 환율이 오늘 -1.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.63이고 고가는 2.77이었습니다.
Avalon GloboCare Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALBT News
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
일일 변동 비율
2.63 2.77
년간 변동
1.87 11.67
- 이전 종가
- 2.72
- 시가
- 2.70
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- 저가
- 2.63
- 고가
- 2.77
- 볼륨
- 146
- 일일 변동
- -1.10%
- 월 변동
- 36.55%
- 6개월 변동
- -46.09%
- 년간 변동율
- -14.60%
20 9월, 토요일