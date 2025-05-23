Валюты / ALBT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.70 USD 0.05 (1.89%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALBT за сегодня изменился на 1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.62, а максимальная — 2.79.
Следите за динамикой Avalon GloboCare Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ALBT
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
Дневной диапазон
2.62 2.79
Годовой диапазон
1.87 11.67
- Предыдущее закрытие
- 2.65
- Open
- 2.68
- Bid
- 2.70
- Ask
- 3.00
- Low
- 2.62
- High
- 2.79
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- 1.89%
- Месячное изменение
- 37.06%
- 6-месячное изменение
- -45.89%
- Годовое изменение
- -14.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.