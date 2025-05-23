Moedas / ALBT
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.72 USD 0.11 (4.21%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALBT para hoje mudou para 4.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.67 e o mais alto foi 2.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Avalon GloboCare Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALBT Notícias
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
Faixa diária
2.67 2.78
Faixa anual
1.87 11.67
- Fechamento anterior
- 2.61
- Open
- 2.69
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Low
- 2.67
- High
- 2.78
- Volume
- 112
- Mudança diária
- 4.21%
- Mudança mensal
- 38.07%
- Mudança de 6 meses
- -45.49%
- Mudança anual
- -13.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh