Währungen / ALBT
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.63 USD 0.09 (3.31%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALBT hat sich für heute um -3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.63 bis zu einem Hoch von 2.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avalon GloboCare Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALBT News
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
Tagesspanne
2.63 2.77
Jahresspanne
1.87 11.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.72
- Eröffnung
- 2.70
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Tief
- 2.63
- Hoch
- 2.77
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- -3.31%
- Monatsänderung
- 33.50%
- 6-Monatsänderung
- -47.29%
- Jahresänderung
- -16.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K