通貨 / ALBT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ALBT: Avalon GloboCare Corp
2.72 USD 0.11 (4.21%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALBTの今日の為替レートは、4.21%変化しました。日中、通貨は1あたり2.67の安値と2.78の高値で取引されました。
Avalon GloboCare Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALBT News
- Avalon GloboCare enters agreement to sell $300,000 in Series C preferred stock
- Avalon GloboCare stock soars after securing new CAR-T cell patent
- Avalon GloboCare secures Hong Kong patent for CAR-T cell technology
- Avalon GloboCare issues $200,000 in convertible notes to investors
- Avalon GloboCare and Qi Diagnostics Enter into Definitive Agreement to Co-Develop Real-Time Cannabis Breathalyzer for Detecting Potential Impaired Driving
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR), Avalon Globocare (NASDAQ:ALBT)
- Avalon GloboCare faces Nasdaq delisting over equity shortfall
1日のレンジ
2.67 2.78
1年のレンジ
1.87 11.67
- 以前の終値
- 2.61
- 始値
- 2.69
- 買値
- 2.72
- 買値
- 3.02
- 安値
- 2.67
- 高値
- 2.78
- 出来高
- 112
- 1日の変化
- 4.21%
- 1ヶ月の変化
- 38.07%
- 6ヶ月の変化
- -45.49%
- 1年の変化
- -13.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K