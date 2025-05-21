Dövizler / AIRG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AIRG: Airgain Inc
4.30 USD 0.10 (2.27%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIRG fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.25 ve Yüksek fiyatı olarak 4.44 aralığında işlem gördü.
Airgain Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIRG haberleri
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Airgain Stock?
- Germany stocks mixed at close of trade; DAX up 0.26%
- Airgain at The Gateway Conference: Pioneering Wireless Solutions
- Airgain’s 5G smart repeater receives FCC certification
- Germany stocks mixed at close of trade; DAX up 0.48%
- Germany stocks lower at close of trade; DAX down 0.60%
- Germany stocks mixed at close of trade; DAX down 0.01%
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.75%
- Airgain stock price target raised to $7.50 from $7 at Roth/MKM
- Airgain, Inc. (AIRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Airgain (AIRG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Airgain board approves increase in shares for inducement incentive plan
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.56%
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 1.17%
- Airgain Launches Industry’s First Commercially Available Cat 1 bis Embedded Modem Certified for Customer End-Applications
- Bernstein sees little risk related to global airline profitability
- Airbus confirms it delivered 51 jets in May
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.20%
- Germany stocks mixed at close of trade; DAX up 0.64%
- Airbus warns of prolonged delivery delays due to supply-chain issues - Reuters
- Airbus warns airlines that delays will last three years, sources say
- Airgain director Toscanini sells $41,905 in common stock
- Airbus rating upgraded to ’A’ by Fitch
- Airgain CTO Sadri Ali sells $4,325 in stock for tax obligations
Günlük aralık
4.25 4.44
Yıllık aralık
3.17 10.34
- Önceki kapanış
- 4.40
- Açılış
- 4.43
- Satış
- 4.30
- Alış
- 4.60
- Düşük
- 4.25
- Yüksek
- 4.44
- Hacim
- 51
- Günlük değişim
- -2.27%
- Aylık değişim
- 2.87%
- 6 aylık değişim
- 27.98%
- Yıllık değişim
- -42.28%
21 Eylül, Pazar