AIRG: Airgain Inc
4.42 USD 0.14 (3.27%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIRG para hoje mudou para 3.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.24 e o mais alto foi 4.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Airgain Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
4.24 4.42
Faixa anual
3.17 10.34
- Fechamento anterior
- 4.28
- Open
- 4.31
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- Low
- 4.24
- High
- 4.42
- Volume
- 55
- Mudança diária
- 3.27%
- Mudança mensal
- 5.74%
- Mudança de 6 meses
- 31.55%
- Mudança anual
- -40.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh