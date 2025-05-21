Валюты / AIRG
AIRG: Airgain Inc
4.32 USD 0.01 (0.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRG за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.16, а максимальная — 4.39.
Следите за динамикой Airgain Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.16 4.39
Годовой диапазон
3.17 10.34
- Предыдущее закрытие
- 4.31
- Open
- 4.32
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Low
- 4.16
- High
- 4.39
- Объем
- 73
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 3.35%
- 6-месячное изменение
- 28.57%
- Годовое изменение
- -42.01%
