AIRG: Airgain Inc

4.40 USD 0.12 (2.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIRG hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.24 bis zu einem Hoch von 4.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Airgain Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.24 4.42
Jahresspanne
3.17 10.34
Vorheriger Schlusskurs
4.28
Eröffnung
4.31
Bid
4.40
Ask
4.70
Tief
4.24
Hoch
4.42
Volumen
62
Tagesänderung
2.80%
Monatsänderung
5.26%
6-Monatsänderung
30.95%
Jahresänderung
-40.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K