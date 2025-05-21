Währungen / AIRG
AIRG: Airgain Inc
4.40 USD 0.12 (2.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRG hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.24 bis zu einem Hoch von 4.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Airgain Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AIRG News
Tagesspanne
4.24 4.42
Jahresspanne
3.17 10.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.28
- Eröffnung
- 4.31
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Tief
- 4.24
- Hoch
- 4.42
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- 2.80%
- Monatsänderung
- 5.26%
- 6-Monatsänderung
- 30.95%
- Jahresänderung
- -40.94%
