Divisas / AIRG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AIRG: Airgain Inc
4.28 USD 0.04 (0.93%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AIRG de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.25, mientras que el máximo ha alcanzado 4.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Airgain Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIRG News
- Las bolsas de valores de Alemania se mostraron sin cambios al cierre; el DAX ganó un 0.26%
- Germany stocks mixed at close of trade; DAX up 0.26%
- Airgain at The Gateway Conference: Pioneering Wireless Solutions
- Airgain’s 5G smart repeater receives FCC certification
- Germany stocks mixed at close of trade; DAX up 0.48%
- Germany stocks lower at close of trade; DAX down 0.60%
- Germany stocks mixed at close of trade; DAX down 0.01%
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.75%
- Airgain stock price target raised to $7.50 from $7 at Roth/MKM
- Airgain, Inc. (AIRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Airgain (AIRG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Airgain board approves increase in shares for inducement incentive plan
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.56%
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 1.17%
- Airgain Launches Industry’s First Commercially Available Cat 1 bis Embedded Modem Certified for Customer End-Applications
- Bernstein sees little risk related to global airline profitability
- Airbus confirms it delivered 51 jets in May
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.20%
- Germany stocks mixed at close of trade; DAX up 0.64%
- Airbus warns of prolonged delivery delays due to supply-chain issues - Reuters
- Airbus warns airlines that delays will last three years, sources say
- Airgain director Toscanini sells $41,905 in common stock
- Airbus rating upgraded to ’A’ by Fitch
- Airgain CTO Sadri Ali sells $4,325 in stock for tax obligations
Rango diario
4.25 4.36
Rango anual
3.17 10.34
- Cierres anteriores
- 4.32
- Open
- 4.27
- Bid
- 4.28
- Ask
- 4.58
- Low
- 4.25
- High
- 4.36
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- -0.93%
- Cambio mensual
- 2.39%
- Cambio a 6 meses
- 27.38%
- Cambio anual
- -42.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B