Dövizler / AIQ
AIQ: Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
49.14 USD 0.36 (0.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIQ fiyatı bugün 0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.79 ve Yüksek fiyatı olarak 49.20 aralığında işlem gördü.
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIQ haberleri
Günlük aralık
48.79 49.20
Yıllık aralık
30.60 49.20
- Önceki kapanış
- 48.78
- Açılış
- 48.93
- Satış
- 49.14
- Alış
- 49.44
- Düşük
- 48.79
- Yüksek
- 49.20
- Hacim
- 2.391 K
- Günlük değişim
- 0.74%
- Aylık değişim
- 11.18%
- 6 aylık değişim
- 35.15%
- Yıllık değişim
- 32.31%
21 Eylül, Pazar