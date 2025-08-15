Валюты / AIQ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIQ: Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
48.19 USD 0.23 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIQ за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.01, а максимальная — 48.26.
Следите за динамикой Global X Artificial Intelligence & Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AIQ
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Fiscal Stimulus Meets Fed Easing (NYSEARCA:SPY)
- 3 Artificial Intelligence ETFs to Buy With $100 and Hold Forever
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- A.I. Field Of Dreams
- CHAT: A High-Risk, Speculative Buy On The AI Infrastructure Supercycle (NYSEARCA:CHAT)
- September 2025 Perspective
- What's Going On With Genius Group Stock Tuesday? - Genius Group (AMEX:GNS)
- AI Monthly: With Great Power Comes Great Responsibility
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- What's Going On With Verint Systems Stock Monday? - Verint Systems (NASDAQ:VRNT)
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- It’s AI Freak-Out Time Again
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- AI Over-Exuberance Comparable To 2000 Internet-Inspired Bubble
- The Next Big Theme: August 2025
- Our Thoughts On The AI Arms Race
- The Visible Alpha AI Monitor Update: What's Next For AI?
- AI could deliver $920B in annual net benefits to S&P 500 firms
- Anything But The Doldrums
Дневной диапазон
48.01 48.26
Годовой диапазон
30.60 48.26
- Предыдущее закрытие
- 47.96
- Open
- 48.26
- Bid
- 48.19
- Ask
- 48.49
- Low
- 48.01
- High
- 48.26
- Объем
- 2.022 K
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 9.03%
- 6-месячное изменение
- 32.54%
- Годовое изменение
- 29.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.