AIQ: Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
49.01 USD 0.23 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIQ hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.79 bis zu einem Hoch von 49.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Artificial Intelligence & Technology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
48.79 49.08
Jahresspanne
30.60 49.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.78
- Eröffnung
- 48.93
- Bid
- 49.01
- Ask
- 49.31
- Tief
- 48.79
- Hoch
- 49.08
- Volumen
- 1.911 K
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 10.88%
- 6-Monatsänderung
- 34.79%
- Jahresänderung
- 31.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K