AIQ: Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

49.14 USD 0.36 (0.74%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIQ a changé de 0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.79 et à un maximum de 49.20.

Suivez la dynamique Global X Artificial Intelligence & Technology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
48.79 49.20
Range Annuel
30.60 49.20
Clôture Précédente
48.78
Ouverture
48.93
Bid
49.14
Ask
49.44
Plus Bas
48.79
Plus Haut
49.20
Volume
2.391 K
Changement quotidien
0.74%
Changement Mensuel
11.18%
Changement à 6 Mois
35.15%
Changement Annuel
32.31%
