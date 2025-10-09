AGRZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Agroz Inc. hisse senedi 5.45 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 4.20 - 6.30 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 4.31 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 780 değerine ulaştı. AGRZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Agroz Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Agroz Inc. hisse senedi şu anda 5.45 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 36.25% ve USD değerlerini izler. AGRZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

AGRZ hisse senedi nasıl alınır? Agroz Inc. hisselerini şu anki 5.45 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 5.45 ve Ask 5.75 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 780 ve günlük değişim oranı 27.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte AGRZ fiyat hareketlerini takip edin.

AGRZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Agroz Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.52 - 6.30 ve mevcut fiyatı 5.45 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 5.45 veya Ask 5.75 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 36.25% ve 6 aylık değişim oranı 36.25% değerlerini karşılaştırır. AGRZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Agroz Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Agroz Inc. hisse senedi yıllık olarak 6.30 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.52 - 6.30). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 4.31 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Agroz Inc. performansını takip edin.

Agroz Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Agroz Inc. (AGRZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.52 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 5.45 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.52 - 6.30 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki AGRZ fiyat hareketlerini izleyin.