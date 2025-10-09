- Visão do mercado
AGRZ: Agroz Inc.
A taxa do AGRZ para hoje mudou para 26.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.20 e o mais alto foi 6.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Agroz Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AGRZ hoje?
Hoje Agroz Inc. (AGRZ) está avaliado em 5.45. O instrumento é negociado dentro de 4.20 - 6.30, o fechamento de ontem foi 4.31, e o volume de negociação atingiu 780. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AGRZ em tempo real.
As ações de Agroz Inc. pagam dividendos?
Atualmente Agroz Inc. está avaliado em 5.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 36.25% e USD. Monitore os movimentos de AGRZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AGRZ?
Você pode comprar ações de Agroz Inc. (AGRZ) pelo preço atual 5.45. Ordens geralmente são executadas perto de 5.45 ou 5.75, enquanto 780 e 27.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AGRZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AGRZ?
Investir em Agroz Inc. envolve considerar a faixa anual 2.52 - 6.30 e o preço atual 5.45. Muitos comparam 36.25% e 36.25% antes de enviar ordens em 5.45 ou 5.75. Estude as mudanças diárias de preço de AGRZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Agroz Inc.?
O maior preço de Agroz Inc. (AGRZ) no último ano foi 6.30. As ações oscilaram bastante dentro de 2.52 - 6.30, e a comparação com 4.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Agroz Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Agroz Inc.?
O menor preço de Agroz Inc. (AGRZ) no ano foi 2.52. A comparação com o preço atual 5.45 e 2.52 - 6.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AGRZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AGRZ?
No passado Agroz Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.31 e 36.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.31
- Open
- 4.29
- Bid
- 5.45
- Ask
- 5.75
- Low
- 4.20
- High
- 6.30
- Volume
- 780
- Mudança diária
- 26.45%
- Mudança mensal
- 36.25%
- Mudança de 6 meses
- 36.25%
- Mudança anual
- 36.25%
