AGRZ: Agroz Inc.
Курс AGRZ за сегодня изменился на 26.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.20, а максимальная — 6.30.
Следите за динамикой Agroz Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGRZ сегодня?
Agroz Inc. (AGRZ) сегодня оценивается на уровне 5.45. Инструмент торгуется в пределах 4.20 - 6.30, вчерашнее закрытие составило 4.31, а торговый объем достиг 780. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGRZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Agroz Inc.?
Agroz Inc. в настоящее время оценивается в 5.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.25% и USD. Отслеживайте движения AGRZ на графике в реальном времени.
Как купить акции AGRZ?
Вы можете купить акции Agroz Inc. (AGRZ) по текущей цене 5.45. Ордера обычно размещаются около 5.45 или 5.75, тогда как 780 и 27.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGRZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGRZ?
Инвестирование в Agroz Inc. предполагает учет годового диапазона 2.52 - 6.30 и текущей цены 5.45. Многие сравнивают 36.25% и 36.25% перед размещением ордеров на 5.45 или 5.75. Изучайте ежедневные изменения цены AGRZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Agroz Inc.?
Самая высокая цена Agroz Inc. (AGRZ) за последний год составила 6.30. Акции заметно колебались в пределах 2.52 - 6.30, сравнение с 4.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Agroz Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Agroz Inc.?
Самая низкая цена Agroz Inc. (AGRZ) за год составила 2.52. Сравнение с текущими 5.45 и 2.52 - 6.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGRZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGRZ?
В прошлом Agroz Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.31 и 36.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.31
- Open
- 4.29
- Bid
- 5.45
- Ask
- 5.75
- Low
- 4.20
- High
- 6.30
- Объем
- 780
- Дневное изменение
- 26.45%
- Месячное изменение
- 36.25%
- 6-месячное изменение
- 36.25%
- Годовое изменение
- 36.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.651%