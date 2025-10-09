КотировкиРазделы
AGRZ: Agroz Inc.

5.45 USD 1.14 (26.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AGRZ за сегодня изменился на 26.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.20, а максимальная — 6.30.

Следите за динамикой Agroz Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGRZ сегодня?

Agroz Inc. (AGRZ) сегодня оценивается на уровне 5.45. Инструмент торгуется в пределах 4.20 - 6.30, вчерашнее закрытие составило 4.31, а торговый объем достиг 780. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGRZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Agroz Inc.?

Agroz Inc. в настоящее время оценивается в 5.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.25% и USD. Отслеживайте движения AGRZ на графике в реальном времени.

Как купить акции AGRZ?

Вы можете купить акции Agroz Inc. (AGRZ) по текущей цене 5.45. Ордера обычно размещаются около 5.45 или 5.75, тогда как 780 и 27.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGRZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGRZ?

Инвестирование в Agroz Inc. предполагает учет годового диапазона 2.52 - 6.30 и текущей цены 5.45. Многие сравнивают 36.25% и 36.25% перед размещением ордеров на 5.45 или 5.75. Изучайте ежедневные изменения цены AGRZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Agroz Inc.?

Самая высокая цена Agroz Inc. (AGRZ) за последний год составила 6.30. Акции заметно колебались в пределах 2.52 - 6.30, сравнение с 4.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Agroz Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Agroz Inc.?

Самая низкая цена Agroz Inc. (AGRZ) за год составила 2.52. Сравнение с текущими 5.45 и 2.52 - 6.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGRZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGRZ?

В прошлом Agroz Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.31 и 36.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.20 6.30
Годовой диапазон
2.52 6.30
Предыдущее закрытие
4.31
Open
4.29
Bid
5.45
Ask
5.75
Low
4.20
High
6.30
Объем
780
Дневное изменение
26.45%
Месячное изменение
36.25%
6-месячное изменение
36.25%
Годовое изменение
36.25%
