AGRZ: Agroz Inc.
Der Wechselkurs von AGRZ hat sich für heute um 42.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.16 bis zu einem Hoch von 5.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Agroz Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AGRZ heute?
Die Aktie von Agroz Inc. (AGRZ) notiert heute bei 4.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.16 - 5.13 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.03 und das Handelsvolumen erreichte 1960. Das Live-Chart von AGRZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AGRZ Dividenden?
Agroz Inc. wird derzeit mit 4.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AGRZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich AGRZ-Aktien?
Sie können Aktien von Agroz Inc. (AGRZ) zum aktuellen Kurs von 4.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.31 oder 4.61 platziert, während 1960 und 36.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AGRZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AGRZ-Aktien?
Bei einer Investition in Agroz Inc. müssen die jährliche Spanne 2.52 - 5.13 und der aktuelle Kurs 4.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.75% und 7.75%, bevor sie Orders zu 4.31 oder 4.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AGRZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Agroz Inc.?
Der höchste Kurs von Agroz Inc. (AGRZ) im vergangenen Jahr lag bei 5.13. Innerhalb von 2.52 - 5.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Agroz Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Agroz Inc.?
Der niedrigste Kurs von Agroz Inc. (AGRZ) im Laufe des Jahres betrug 2.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.31 und der Spanne 2.52 - 5.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AGRZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AGRZ statt?
Agroz Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.03 und 7.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.03
- Eröffnung
- 3.16
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Tief
- 3.16
- Hoch
- 5.13
- Volumen
- 1.960 K
- Tagesänderung
- 42.24%
- Monatsänderung
- 7.75%
- 6-Monatsänderung
- 7.75%
- Jahresänderung
- 7.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh