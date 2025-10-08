- Panorámica
AGRZ: Agroz Inc.
El tipo de cambio de AGRZ de hoy ha cambiado un 42.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.16, mientras que el máximo ha alcanzado 5.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Agroz Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AGRZ hoy?
Agroz Inc. (AGRZ) se evalúa hoy en 4.31. El instrumento se negocia dentro de 3.16 - 5.13; el cierre de ayer ha sido 3.03 y el volumen comercial ha alcanzado 1960. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AGRZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Agroz Inc.?
Agroz Inc. se evalúa actualmente en 4.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.75% y USD. Monitoree los movimientos de AGRZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AGRZ?
Puede comprar acciones de Agroz Inc. (AGRZ) al precio actual de 4.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.31 o 4.61, mientras que 1960 y 36.39% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AGRZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AGRZ?
Invertir en Agroz Inc. implica tener en cuenta el rango anual 2.52 - 5.13 y el precio actual 4.31. Muchos comparan 7.75% y 7.75% antes de colocar órdenes en 4.31 o 4.61. Estudie los cambios diarios de precios de AGRZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Agroz Inc.?
El precio más alto de Agroz Inc. (AGRZ) en el último año ha sido 5.13. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.52 - 5.13, una comparación con 3.03 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Agroz Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Agroz Inc.?
El precio más bajo de Agroz Inc. (AGRZ) para el año ha sido 2.52. La comparación con los actuales 4.31 y 2.52 - 5.13 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AGRZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AGRZ?
En el pasado, Agroz Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 3.03 y 7.75% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 3.03
- Open
- 3.16
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Low
- 3.16
- High
- 5.13
- Volumen
- 1.960 K
- Cambio diario
- 42.24%
- Cambio mensual
- 7.75%
- Cambio a 6 meses
- 7.75%
- Cambio anual
- 7.75%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.