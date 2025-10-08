- Aperçu
AGRZ: Agroz Inc.
Le taux de change de AGRZ a changé de 42.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.16 et à un maximum de 5.13.
Suivez la dynamique Agroz Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AGRZ aujourd'hui ?
L'action Agroz Inc. est cotée à 4.31 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.16 - 5.13, a clôturé hier à 3.03 et son volume d'échange a atteint 1960. Le graphique en temps réel du cours de AGRZ présente ces mises à jour.
L'action Agroz Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Agroz Inc. est actuellement valorisé à 4.31. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AGRZ.
Comment acheter des actions AGRZ ?
Vous pouvez acheter des actions Agroz Inc. au cours actuel de 4.31. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.31 ou de 4.61, le 1960 et le 36.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AGRZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AGRZ ?
Investir dans Agroz Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.52 - 5.13 et le prix actuel 4.31. Beaucoup comparent 7.75% et 7.75% avant de passer des ordres à 4.31 ou 4.61. Consultez le graphique du cours de AGRZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Agroz Inc. ?
Le cours le plus élevé de Agroz Inc. l'année dernière était 5.13. Au cours de 2.52 - 5.13, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 3.03 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Agroz Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Agroz Inc. ?
Le cours le plus bas de Agroz Inc. (AGRZ) sur l'année a été 2.52. Sa comparaison avec 4.31 et 2.52 - 5.13 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AGRZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AGRZ a-t-elle été divisée ?
Agroz Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 3.03 et 7.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 3.03
- Ouverture
- 3.16
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Plus Bas
- 3.16
- Plus Haut
- 5.13
- Volume
- 1.960 K
- Changement quotidien
- 42.24%
- Changement Mensuel
- 7.75%
- Changement à 6 Mois
- 7.75%
- Changement Annuel
- 7.75%
- Act
-
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
-
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Act
-
- Fcst
- Prev