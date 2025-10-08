QuotazioniSezioni
AGRZ: Agroz Inc.

4.31 USD 1.28 (42.24%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGRZ ha avuto una variazione del 42.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.16 e ad un massimo di 5.13.

Segui le dinamiche di Agroz Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AGRZ oggi?

Oggi le azioni Agroz Inc. sono prezzate a 4.31. Viene scambiato all'interno di 3.16 - 5.13, la chiusura di ieri è stata 3.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 1960. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AGRZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Agroz Inc. pagano dividendi?

Agroz Inc. è attualmente valutato a 4.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AGRZ.

Come acquistare azioni AGRZ?

Puoi acquistare azioni Agroz Inc. al prezzo attuale di 4.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.31 o 4.61, mentre 1960 e 36.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AGRZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AGRZ?

Investire in Agroz Inc. implica considerare l'intervallo annuale 2.52 - 5.13 e il prezzo attuale 4.31. Molti confrontano 7.75% e 7.75% prima di effettuare ordini su 4.31 o 4.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AGRZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Agroz Inc.?

Il prezzo massimo di Agroz Inc. nell'ultimo anno è stato 5.13. All'interno di 2.52 - 5.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Agroz Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Agroz Inc.?

Il prezzo più basso di Agroz Inc. (AGRZ) nel corso dell'anno è stato 2.52. Confrontandolo con gli attuali 4.31 e 2.52 - 5.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AGRZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AGRZ?

Agroz Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.03 e 7.75%.

Intervallo Giornaliero
3.16 5.13
Intervallo Annuale
2.52 5.13
Chiusura Precedente
3.03
Apertura
3.16
Bid
4.31
Ask
4.61
Minimo
3.16
Massimo
5.13
Volume
1.960 K
Variazione giornaliera
42.24%
Variazione Mensile
7.75%
Variazione Semestrale
7.75%
Variazione Annuale
7.75%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev