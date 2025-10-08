- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AGRZ: Agroz Inc.
Il tasso di cambio AGRZ ha avuto una variazione del 42.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.16 e ad un massimo di 5.13.
Segui le dinamiche di Agroz Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AGRZ oggi?
Oggi le azioni Agroz Inc. sono prezzate a 4.31. Viene scambiato all'interno di 3.16 - 5.13, la chiusura di ieri è stata 3.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 1960. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AGRZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Agroz Inc. pagano dividendi?
Agroz Inc. è attualmente valutato a 4.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AGRZ.
Come acquistare azioni AGRZ?
Puoi acquistare azioni Agroz Inc. al prezzo attuale di 4.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.31 o 4.61, mentre 1960 e 36.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AGRZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AGRZ?
Investire in Agroz Inc. implica considerare l'intervallo annuale 2.52 - 5.13 e il prezzo attuale 4.31. Molti confrontano 7.75% e 7.75% prima di effettuare ordini su 4.31 o 4.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AGRZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Agroz Inc.?
Il prezzo massimo di Agroz Inc. nell'ultimo anno è stato 5.13. All'interno di 2.52 - 5.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Agroz Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Agroz Inc.?
Il prezzo più basso di Agroz Inc. (AGRZ) nel corso dell'anno è stato 2.52. Confrontandolo con gli attuali 4.31 e 2.52 - 5.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AGRZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AGRZ?
Agroz Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.03 e 7.75%.
- Chiusura Precedente
- 3.03
- Apertura
- 3.16
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Minimo
- 3.16
- Massimo
- 5.13
- Volume
- 1.960 K
- Variazione giornaliera
- 42.24%
- Variazione Mensile
- 7.75%
- Variazione Semestrale
- 7.75%
- Variazione Annuale
- 7.75%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev