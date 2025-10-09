AGRZ股票今天的价格是多少？ Agroz Inc.股票今天的定价为5.45。它在4.20 - 6.30范围内交易，昨天的收盘价为4.31，交易量达到780。AGRZ的实时价格图表显示了这些更新。

Agroz Inc.股票是否支付股息？ Agroz Inc.目前的价值为5.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注36.25%和USD。实时查看图表以跟踪AGRZ走势。

如何购买AGRZ股票？ 您可以以5.45的当前价格购买Agroz Inc.股票。订单通常设置在5.45或5.75附近，而780和27.04%显示市场活动。立即关注AGRZ的实时图表更新。

如何投资AGRZ股票？ 投资Agroz Inc.需要考虑年度范围2.52 - 6.30和当前价格5.45。许多人在以5.45或5.75下订单之前，会比较36.25%和。实时查看AGRZ价格图表，了解每日变化。

Agroz Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Agroz Inc.的最高价格是6.30。在2.52 - 6.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Agroz Inc.的绩效。

Agroz Inc.股票的最低价格是多少？ Agroz Inc.（AGRZ）的最低价格为2.52。将其与当前的5.45和2.52 - 6.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGRZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。