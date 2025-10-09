报价部分
AGRZ: Agroz Inc.

5.45 USD 1.14 (26.45%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AGRZ汇率已更改26.45%。当日，交易品种以低点4.20和高点6.30进行交易。

关注Agroz Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
4.20 6.30
年范围
2.52 6.30
前一天收盘价
4.31
开盘价
4.29
卖价
5.45
买价
5.75
最低价
4.20
最高价
6.30
交易量
780
日变化
26.45%
月变化
36.25%
6个月变化
36.25%
年变化
36.25%
