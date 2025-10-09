AGRZ: Agroz Inc.
今日AGRZ汇率已更改26.45%。当日，交易品种以低点4.20和高点6.30进行交易。
关注Agroz Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
常见问题解答
AGRZ股票今天的价格是多少？
Agroz Inc.股票今天的定价为5.45。它在4.20 - 6.30范围内交易，昨天的收盘价为4.31，交易量达到780。AGRZ的实时价格图表显示了这些更新。
Agroz Inc.股票是否支付股息？
Agroz Inc.目前的价值为5.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注36.25%和USD。实时查看图表以跟踪AGRZ走势。
如何购买AGRZ股票？
您可以以5.45的当前价格购买Agroz Inc.股票。订单通常设置在5.45或5.75附近，而780和27.04%显示市场活动。立即关注AGRZ的实时图表更新。
如何投资AGRZ股票？
投资Agroz Inc.需要考虑年度范围2.52 - 6.30和当前价格5.45。许多人在以5.45或5.75下订单之前，会比较36.25%和。实时查看AGRZ价格图表，了解每日变化。
Agroz Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Agroz Inc.的最高价格是6.30。在2.52 - 6.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Agroz Inc.的绩效。
Agroz Inc.股票的最低价格是多少？
Agroz Inc.（AGRZ）的最低价格为2.52。将其与当前的5.45和2.52 - 6.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGRZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGRZ股票是什么时候拆分的？
Agroz Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.31和36.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.31
- 开盘价
- 4.29
- 卖价
- 5.45
- 买价
- 5.75
- 最低价
- 4.20
- 最高价
- 6.30
- 交易量
- 780
- 日变化
- 26.45%
- 月变化
- 36.25%
- 6个月变化
- 36.25%
- 年变化
- 36.25%
