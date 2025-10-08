クォートセクション
通貨 / AGRZ
株に戻る

AGRZ: Agroz Inc.

4.31 USD 1.28 (42.24%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AGRZの今日の為替レートは、42.24%変化しました。日中、通貨は1あたり3.16の安値と5.13の高値で取引されました。

Agroz Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

AGRZ株の現在の価格は？

Agroz Inc.の株価は本日4.31です。3.16 - 5.13内で取引され、前日の終値は3.03、取引量は1960に達しました。AGRZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Agroz Inc.の株は配当を出しますか？

Agroz Inc.の現在の価格は4.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.75%やUSDにも注目します。AGRZの動きはライブチャートで確認できます。

AGRZ株を買う方法は？

Agroz Inc.の株は現在4.31で購入可能です。注文は通常4.31または4.61付近で行われ、1960や36.39%が市場の動きを示します。AGRZの最新情報はライブチャートで確認できます。

AGRZ株に投資する方法は？

Agroz Inc.への投資では、年間の値幅2.52 - 5.13と現在の4.31を考慮します。注文は多くの場合4.31や4.61で行われる前に、7.75%や7.75%と比較されます。AGRZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Agroz Inc.の株の最高値は？

Agroz Inc.の過去1年の最高値は5.13でした。2.52 - 5.13内で株価は大きく変動し、3.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Agroz Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Agroz Inc.の株の最低値は？

Agroz Inc.(AGRZ)の年間最安値は2.52でした。現在の4.31や2.52 - 5.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AGRZの動きはライブチャートで確認できます。

AGRZの株式分割はいつ行われましたか？

Agroz Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.03、7.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
3.16 5.13
1年のレンジ
2.52 5.13
以前の終値
3.03
始値
3.16
買値
4.31
買値
4.61
安値
3.16
高値
5.13
出来高
1.960 K
1日の変化
42.24%
1ヶ月の変化
7.75%
6ヶ月の変化
7.75%
1年の変化
7.75%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待