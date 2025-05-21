FiyatlarBölümler
Dövizler / AFGE
Geri dön - Hisse senetleri

AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due

19.2600 USD 0.1100 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AFGE fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.0700 ve Yüksek fiyatı olarak 19.2600 aralığında işlem gördü.

American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGE haberleri

Günlük aralık
19.0700 19.2600
Yıllık aralık
16.1200 20.7700
Önceki kapanış
19.1500
Açılış
19.1500
Satış
19.2600
Alış
19.2630
Düşük
19.0700
Yüksek
19.2600
Hacim
17
Günlük değişim
0.57%
Aylık değişim
10.06%
6 aylık değişim
12.60%
Yıllık değişim
-2.97%
21 Eylül, Pazar