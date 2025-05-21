Dövizler / AFGE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
19.2600 USD 0.1100 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AFGE fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.0700 ve Yüksek fiyatı olarak 19.2600 aralığında işlem gördü.
American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFGE haberleri
- 2 High-Yield, Investment-Grade Bonds For Your Retirement Portfolio
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- AFGE stock touches 52-week low at $16.23 amid market headwinds
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
- American Financial Group stock hits 52-week low at $16.26
Günlük aralık
19.0700 19.2600
Yıllık aralık
16.1200 20.7700
- Önceki kapanış
- 19.1500
- Açılış
- 19.1500
- Satış
- 19.2600
- Alış
- 19.2630
- Düşük
- 19.0700
- Yüksek
- 19.2600
- Hacim
- 17
- Günlük değişim
- 0.57%
- Aylık değişim
- 10.06%
- 6 aylık değişim
- 12.60%
- Yıllık değişim
- -2.97%
21 Eylül, Pazar