CotizacionesSecciones
Divisas / AFGE
Volver a Acciones

AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due

19.1750 USD 0.1818 (0.96%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AFGE de hoy ha cambiado un 0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.8825, mientras que el máximo ha alcanzado 19.1750.

Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGE News

Rango diario
18.8825 19.1750
Rango anual
16.1200 20.7700
Cierres anteriores
18.9932
Open
19.0962
Bid
19.1750
Ask
19.1780
Low
18.8825
High
19.1750
Volumen
16
Cambio diario
0.96%
Cambio mensual
9.57%
Cambio a 6 meses
12.11%
Cambio anual
-3.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B