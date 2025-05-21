Divisas / AFGE
AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
19.1750 USD 0.1818 (0.96%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AFGE de hoy ha cambiado un 0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.8825, mientras que el máximo ha alcanzado 19.1750.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
18.8825 19.1750
Rango anual
16.1200 20.7700
- Cierres anteriores
- 18.9932
- Open
- 19.0962
- Bid
- 19.1750
- Ask
- 19.1780
- Low
- 18.8825
- High
- 19.1750
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- 0.96%
- Cambio mensual
- 9.57%
- Cambio a 6 meses
- 12.11%
- Cambio anual
- -3.40%
