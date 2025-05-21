Devises / AFGE
AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
19.2600 USD 0.1100 (0.57%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFGE a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.0700 et à un maximum de 19.2600.
Suivez la dynamique American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
19.0700 19.2600
Range Annuel
16.1200 20.7700
- Clôture Précédente
- 19.1500
- Ouverture
- 19.1500
- Bid
- 19.2600
- Ask
- 19.2630
- Plus Bas
- 19.0700
- Plus Haut
- 19.2600
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 0.57%
- Changement Mensuel
- 10.06%
- Changement à 6 Mois
- 12.60%
- Changement Annuel
- -2.97%
20 septembre, samedi