クォートセクション
通貨 / AFGE
株に戻る

AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due

19.1500 USD 0.0250 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFGEの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり19.1100の安値と19.3300の高値で取引されました。

American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGE News

1日のレンジ
19.1100 19.3300
1年のレンジ
16.1200 20.7700
以前の終値
19.1750
始値
19.1700
買値
19.1500
買値
19.1530
安値
19.1100
高値
19.3300
出来高
30
1日の変化
-0.13%
1ヶ月の変化
9.43%
6ヶ月の変化
11.96%
1年の変化
-3.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K