AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
19.1500 USD 0.0250 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFGEの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり19.1100の安値と19.3300の高値で取引されました。
American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFGE News
1日のレンジ
19.1100 19.3300
1年のレンジ
16.1200 20.7700
- 以前の終値
- 19.1750
- 始値
- 19.1700
- 買値
- 19.1500
- 買値
- 19.1530
- 安値
- 19.1100
- 高値
- 19.3300
- 出来高
- 30
- 1日の変化
- -0.13%
- 1ヶ月の変化
- 9.43%
- 6ヶ月の変化
- 11.96%
- 1年の変化
- -3.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K