AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
19.3038 USD 0.1288 (0.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AFGE para hoje mudou para 0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.1700 e o mais alto foi 19.3300.
Veja a dinâmica do par de moedas American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AFGE Notícias
Faixa diária
19.1700 19.3300
Faixa anual
16.1200 20.7700
- Fechamento anterior
- 19.1750
- Open
- 19.1700
- Bid
- 19.3038
- Ask
- 19.3068
- Low
- 19.1700
- High
- 19.3300
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.67%
- Mudança mensal
- 10.31%
- Mudança de 6 meses
- 12.86%
- Mudança anual
- -2.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh